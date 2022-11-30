СМИ: Пеле госпитализировали с «общим отеком»

Трёхкратный чемпион мира по футболу Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, был доставлен в больницу, сообщает телеканал ESPN со ссылкой на собственный источник.

Пеле обратился к Путину по поводу ситуации на Украине

Собеседник канала уточнил, что врачи выявили у легендарного бразильского футболиста многочисленные отеки и сердечную недостаточность.

Источник добавил, что медики не заметили влияния химиотерапии, которую Пеле проходил в течение нескольких месяцев, на опухоли в его организме.

Ранее в апреле Пеле прошёл курс медицинских процедур по лечению рака толстой кишки и был выписан «в хорошем и стабильном» состоянии, пишут «Известия».

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ТЕГИ:БразилияГоспитализацияФутболист
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