СМИ: Пеле госпитализировали с «общим отеком»
Трёхкратный чемпион мира по футболу Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, был доставлен в больницу, сообщает телеканал ESPN со ссылкой на собственный источник.
Собеседник канала уточнил, что врачи выявили у легендарного бразильского футболиста многочисленные отеки и сердечную недостаточность.
Источник добавил, что медики не заметили влияния химиотерапии, которую Пеле проходил в течение нескольких месяцев, на опухоли в его организме.
Ранее в апреле Пеле прошёл курс медицинских процедур по лечению рака толстой кишки и был выписан «в хорошем и стабильном» состоянии, пишут «Известия».
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