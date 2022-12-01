Дочь Пеле назвала причину его экстренной госпитализации
Дочь трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле Келли Насименто назвала в соцсетях причину его экстренной госпитализации.
По ее словам, лечение под наблюдением врачей в медицинском учреждении нужно для корректировки назначенных спортсмену медикаментов. Уточняется, что Пеле навещают члены семьи, находящиеся в Бразилии.
Ранее стало известно, что врачи выявили у легендарного бразильского футболиста многочисленные отеки и сердечную недостаточность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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