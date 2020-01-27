Павлюченкова пробилась в 1/4 финала Australian Open

Анастасия Павлюченкова сейчас занимает 30-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации, Анжелик Кербер – 18-ю.

В ¼ финала россиянка сыграет с 32-ой ракеткой мира Гарбиньей Мугурусой из Испании, которая днём ранее выбила из турнира первую ракетку Украины Элину Свитолину.

Павлюченкова единственная из отечественных теннисисток продолжает выступление на Australian Open в женском одиночном разряде.

