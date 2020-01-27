Павлюченкова пробилась в 1/4 финала Australian Open

27 января 202014:04

Россиянка Анастасия Павлюченкова сумела пробиться в четверть-финал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В четвертом круге турнира Большого шлема она обыграла немку Анжелик Кербер. Упорная встреча с двумя тай-брейками завершилась в трёх сетах – 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2.

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Анастасия Павлюченкова сейчас занимает 30-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации, Анжелик Кербер – 18-ю.

В ¼ финала россиянка сыграет с 32-ой ракеткой мира Гарбиньей Мугурусой из Испании, которая днём ранее выбила из турнира первую ракетку Украины Элину Свитолину.

Павлюченкова единственная из отечественных теннисисток продолжает выступление на Australian Open в женском одиночном разряде.

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Фото: instagram.com/nastia_pav
ТЕГИ:ТеннисАвстралияСпорт