Спорт вне политики? Теннисистке Кузнецовой не дали американскую визу

Заслуженный мастер спорта Евгений Кафельников в интервью НСН признался, что с подобной проблемой не сталкивался.

«Не знаю, с чем вызваны такие трудности? У меня таких проблем с получением американских виз в начале этого года не было. Мне неизвестно, почему Кузнецовой визу не дали», - удивился Евгений Кафельников.

Зато нынешний капитан сборной России по теннису Шамиль Тарпищев столкнулся с похожей проблемой 12 лет назад. Тогда ему дважды с трудом давали американскую визу на полуфинал Кубка Федерации — 2007 в Стоуве и финал Кубка Дэвиса — 2007 в Портленде.