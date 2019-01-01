Спорт вне политики? Теннисистке Кузнецовой не дали американскую визу
Эксперты НСН пытались найти логику в отказе американских властей выдать визу спортсменке, которая много и часто летала в США.
Ноту протеста на фоне проблем с получением американской визы российской теннисисткой Светланой Кузнецовой направило посольство России в Госдепартамент. Об этом сообщила дипмиссия в Facebook. Спортсменка была вынуждена сняться с турнира Женской теннисной ассоциации в Вашингтоне из-за отсутствия визы. При этом она подала документы еще в феврале 2019-го года, а в профессиональном спорте Кузнецова проводит полтора десятка лет, разъезжая по всему миру без проблем. Но, видимо, до нынешнего момента.
Заслуженный мастер спорта Евгений Кафельников в интервью НСН признался, что с подобной проблемой не сталкивался.
«Не знаю, с чем вызваны такие трудности? У меня таких проблем с получением американских виз в начале этого года не было. Мне неизвестно, почему Кузнецовой визу не дали», - удивился Евгений Кафельников.
Зато нынешний капитан сборной России по теннису Шамиль Тарпищев столкнулся с похожей проблемой 12 лет назад. Тогда ему дважды с трудом давали американскую визу на полуфинал Кубка Федерации — 2007 в Стоуве и финал Кубка Дэвиса — 2007 в Портленде.
Насколько пропуск турнира в Штатах скажется на физической форме Светланы Кузнецовой. Об этом НСН спросила у мастера спорта, журналиста Бориса Боровского.
«Сезон заканчивается, уже идут последние турниры, так что с точки зрения физической формы, это уже не принципиально. А вот что касается психологической… Светлана не единственная, кто попал в такую ситуацию неприятную. Это продолжение истории с недопуском наших олимпийцев и паралимпийцев до Игр. Россию не любят в Штатах, это не секрет», - посчитал Борис Боровский.
Добавим, что из-за проблем с визой у Кузнецовой под вопросом оcтаётся ее учаcтие в последнем в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате CША.
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