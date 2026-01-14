Иран обвинил США и Израиль в гибели людей на протестах
Иран обвинил американские и израильские власти в гибели людей на протестах, сообщает ТАСС.
Соответствующее письмо направил постоянный представитель страны при ООН Амир Саид Иравани на имя генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша и председателя Совбеза ООН Абукара Дахир Османа. Тегеран также призвал СБ потребовать от США и Израиля прекратить дестабилизирующую политику, осудить угрозы применения силы со стороны Вашингтона, «предостеречь США от любых просчетов, которые могут привести к совершению военных актов агрессии против Исламской Республики».
Ранее стало известно, что в Иране в ходе протестов могли погибнуть 12 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
