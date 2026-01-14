Всероссийский союз пациентов: Причина инфекций в больницах — устаревшая инфраструктура
Внутрибольничные инфекции превратились в постоянную угрозу безопасности пациенток и новорожденных в российских роддомах, сообщают «Известия» со ссылкой на сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова.
По его словам, корни проблемы уходят в прошлое — это решения об оптимизации и многолетний кадровый голод, особенно среди среднего звена и инфекционистов. Сегодня ситуацию усугубляет устаревшая инфраструктура: многие здания и коммуникации не соответствуют современным санитарным стандартам. В результате происходит рост числа послеоперационных осложнений, пневмоний и гнойно-септических инфекций.
Власов отмечает, что для решения проблемы необходим системный пересмотр подходов к организации работы стационаров, усиление инфекционного контроля и инвестиции в кадры.
В родильном доме Новокузнецка, где произошла катастрофа, не хватало среднего персонала, рассказал НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, отметив, что если бы роддома регулярно проверяли, то подобных бед было бы меньше.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Всероссийский союз пациентов: Причина инфекций в больницах — устаревшая инфраструктура
- Иран обвинил США и Израиль в гибели людей на протестах
- Власти РФ готовят новые меры для стабилизации цен на бензин
- СМИ: В ЕС признали необходимость диалога с Москвой ради мира на Украине
- СМИ: Обломки украинского беспилотника врезались в многоэтажку в Ростове
- СМИ: Тимошенко подозревают в попытке подкупить депутатов
- Трамп определился с мерами воздействия на Иран
- Новые автомобили подорожали на 1,5–3% с начала 2026 года
- СМИ: У экс-мэра Сочи хотят изъять недвижимость, деньги, драгоценности и вино
- В Иране в ходе протестов могли погибнуть 12 тысяч человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru