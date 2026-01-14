Всероссийский союз пациентов: Причина инфекций в больницах — устаревшая инфраструктура

По его словам, корни проблемы уходят в прошлое — это решения об оптимизации и многолетний кадровый голод, особенно среди среднего звена и инфекционистов. Сегодня ситуацию усугубляет устаревшая инфраструктура: многие здания и коммуникации не соответствуют современным санитарным стандартам. В результате происходит рост числа послеоперационных осложнений, пневмоний и гнойно-септических инфекций.

Власов отмечает, что для решения проблемы необходим системный пересмотр подходов к организации работы стационаров, усиление инфекционного контроля и инвестиции в кадры.

В родильном доме Новокузнецка, где произошла катастрофа, не хватало среднего персонала, рассказал НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, отметив, что если бы роддома регулярно проверяли, то подобных бед было бы меньше.

