В НАТО после удара «Орешника» сменил цель Киева с победы на выживание

В Североатлантическом альянсе больше не требуют от Киева победы в конфликте, сообщает «Лента.ру».

В МО РФ заявили о поражении «Орешником» Львовского авиационно-ремонтного завода

После последнего удара по украинской территории российским ракетным комплексом «Орешник» генсек НАТО Марк Рютте сменил цель для Киева с «победить» на «выжить». До сих пор он все время повторял, что Украина должна победить в конфликте. Кроме того, Рютте заявил о задаче стран Запада «привести Украину сильной за стол переговоров».

Ранее жители центральной Украины обрадовались удару «Орешника» по Львову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

