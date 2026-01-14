В НАТО после удара «Орешника» сменил цель Киева с победы на выживание
14 января 202606:34
В Североатлантическом альянсе больше не требуют от Киева победы в конфликте, сообщает «Лента.ру».
После последнего удара по украинской территории российским ракетным комплексом «Орешник» генсек НАТО Марк Рютте сменил цель для Киева с «победить» на «выжить». До сих пор он все время повторял, что Украина должна победить в конфликте. Кроме того, Рютте заявил о задаче стран Запада «привести Украину сильной за стол переговоров».
Ранее жители центральной Украины обрадовались удару «Орешника» по Львову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В НАТО после удара «Орешника» сменил цель Киева с победы на выживание
- Стали известны диагнозы младенцев, умерших в роддоме Новокузнецка
- Астрофизик Леб спрогнозировал движение инопланетного объекта 3I/ATLAS
- Всероссийский союз пациентов: Причина инфекций в больницах — устаревшая инфраструктура
- Иран обвинил США и Израиль в гибели людей на протестах
- Власти РФ готовят новые меры для стабилизации цен на бензин
- СМИ: В ЕС признали необходимость диалога с Москвой ради мира на Украине
- СМИ: Обломки украинского беспилотника врезались в многоэтажку в Ростове
- СМИ: Тимошенко подозревают в попытке подкупить депутатов
- Трамп определился с мерами воздействия на Иран
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru