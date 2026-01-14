Власти РФ готовят новые меры для стабилизации цен на бензин

Один из рассматриваемых вариантов — обязать нефтяные компании реализовывать 1% топлива напрямую автозаправочным станциям, аграриям и промышленникам. Инициатива, которую по поручению вице-премьера Александра Новака изучают Минэнерго, ФАС и биржа, направлена на помощь мелкооптовым потребителям.

Эксперты считают, что серьёзного воздействия на розничный рынок, где цены с начала года прибавили 1 рубль, это не окажет. Однако для независимых заправок и других небольших покупателей это станет возможностью закупать горючее у производителей, минуя надбавку трейдеров.

Как заявила заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, поручение Новака от 15 декабря 2025 года по итогам заседания штаба о ситуации на рынке нефтепродуктов, основано на позиции ФАС и Петербургской биржи о необходимости сокращения количества посредников, задействованных в цепочке поставки топлива от производителя конечному потребителю.

ФАС не допустит повышения цены на бензин в случае снятия запрета на экспорт, рост может начаться только в марте, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

