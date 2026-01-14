Власти РФ готовят новые меры для стабилизации цен на бензин
Кабмин России ищет способы стабилизировать цены на бензин, сообщают «Известия».
Один из рассматриваемых вариантов — обязать нефтяные компании реализовывать 1% топлива напрямую автозаправочным станциям, аграриям и промышленникам. Инициатива, которую по поручению вице-премьера Александра Новака изучают Минэнерго, ФАС и биржа, направлена на помощь мелкооптовым потребителям.
Эксперты считают, что серьёзного воздействия на розничный рынок, где цены с начала года прибавили 1 рубль, это не окажет. Однако для независимых заправок и других небольших покупателей это станет возможностью закупать горючее у производителей, минуя надбавку трейдеров.
Как заявила заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, поручение Новака от 15 декабря 2025 года по итогам заседания штаба о ситуации на рынке нефтепродуктов, основано на позиции ФАС и Петербургской биржи о необходимости сокращения количества посредников, задействованных в цепочке поставки топлива от производителя конечному потребителю.
ФАС не допустит повышения цены на бензин в случае снятия запрета на экспорт, рост может начаться только в марте, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иран обвинил США и Израиль в гибели людей на протестах
- Власти РФ готовят новые меры для стабилизации цен на бензин
- СМИ: В ЕС признали необходимость диалога с Москвой ради мира на Украине
- СМИ: Обломки украинского беспилотника врезались в многоэтажку в Ростове
- СМИ: Тимошенко подозревают в попытке подкупить депутатов
- Трамп определился с мерами воздействия на Иран
- Новые автомобили подорожали на 1,5–3% с начала 2026 года
- СМИ: У экс-мэра Сочи хотят изъять недвижимость, деньги, драгоценности и вино
- В Иране в ходе протестов могли погибнуть 12 тысяч человек
- Международные резервы России за неделю выросли на $11 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru