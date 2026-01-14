Астрофизик Леб спрогнозировал движение инопланетного объекта 3I/ATLAS

Прогноз указывает, что после входа в облако Оорта космическое тело продолжит движение и в марте 2026 года достигнет окрестностей Юпитера. Согласно модели, 17 марта он пройдет на расстоянии около 30,46 млн км от нерегулярного спутника планеты Эвфемы.

Основная цель исследования — определить, насколько близко траектория 3I/ATLAS подойдет к границе сферы Хилла Юпитера. Пересечение этой условной границы, где гравитация планеты превосходит солнечную, является теоретическим условием для захвата других объектов на стабильную орбиту вокруг газового гиганта. Как отметил Леб, для такого захвата необходимо, чтобы эти объекты получили дополнительный импульс от пролетающего 3I/ATLAS.

Ученый пояснил, что даже при столкновении и разрушении скорость образующихся фрагментов не превысит исходную скорость объекта, поэтому для достижения ими спутников Юпитера требуется строго контролируемое воздействие. Мониторинг возможных изменений в системе Юпитера будет осуществляться силами космического аппарата Juno и мощных земных телескопов.

Ранее в РАН не исключили инопланетное происхождение у объекта 3I/ATLAS, РАН: Возможно инопланетное происхождение у объекта 3I/ATLAS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

