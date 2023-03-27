Павел Мамаев подарил жене 860-метровую виллу на Бали

В своих соцсетях супруга футболиста призналась, что подарок был сделан в конце 2022 года, в честь рождения сына.

«Вилла ещё достраивается, но мы очень ждём, когда сможем прилететь туда нашей семьёй, приглашать друзей и проводить там много времени», — заключила Санько.

В феврале 2023 года 34-летний Мамаев объявил о завершении карьеры, сославшись на усталость и желание больше времени проводить с семьёй, сообщает RT.