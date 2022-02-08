Адвокат: бывшая жена Павла Мамаева потребовала от него 269 млн рублей
Адвокат Вадим Лялин, представляющий интересы бывшей супруги футболиста Павла Мамаева Аланы Мамаевой заявил, что она потребовала раздела имущества, сообщает ТАСС.
По его словам, суд принял встречный иск требованием «половины от совместно нажитого имущества».
В иске говорится, что общий размер материальных претензий составляет 269 256 500 рублей. Алана Мамаева требует передать ей в собственность два люксовых автомобиля, а также разделить поровну стоимость других машин и, в том числе, недвижимости на Цветном бульваре, в Хамовниках и на Киевском шоссе.
Беседа по иску назначена на 3 марта.
Ранее полузащитник «Химок» Павел Мамаев сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Надежде Сенько, сообщает RT.
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