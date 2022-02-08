Адвокат: бывшая жена Павла Мамаева потребовала от него 269 млн рублей

Адвокат Вадим Лялин, представляющий интересы бывшей супруги футболиста Павла Мамаева Аланы Мамаевой заявил, что она потребовала раздела имущества, сообщает ТАСС.

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По его словам, суд принял встречный иск требованием «половины от совместно нажитого имущества».

В иске говорится, что общий размер материальных претензий составляет 269 256 500 рублей. Алана Мамаева требует передать ей в собственность два люксовых автомобиля, а также разделить поровну стоимость других машин и, в том числе, недвижимости на Цветном бульваре, в Хамовниках и на Киевском шоссе.

Беседа по иску назначена на 3 марта.

Ранее полузащитник «Химок» Павел Мамаев сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Надежде Сенько, сообщает RT.

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ФОТО: Пресс-центр НСН
ТЕГИ:СудИмуществоРазводПавел Мамаев
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