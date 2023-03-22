«Пари НН»засчитали техническое поражение в матче с московским «Торпедо»
Футбольному клубу «Пари Нижний Новгород» присудили техническое поражение в матче 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги со столичным «Торпедо», сообщает ТАСС.
Решение принято контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС). Причиной стало участие в матче дисквалифицированного полузащитника нижегородцев Ярослава Михайлова.
«Пари Нижний Новгород» присудили техническое поражение со счетом 0:3, заявил председатель комитета Артур Григорьянц. Он отметил, что нижегородский клуб может обжаловать решение.
Матч «Пари НН» и «Торпедо» в Нижнем Новгороде 19 марта завершился со счетом 1:1.
Тренер «Торпедо» Андрей Талалаев покинул пост, сообщила 22 марта пресс-служба футбольного клуба. На эту должность его назначили в октябре 2022 года, пишет НСН.
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