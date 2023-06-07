«Пари НН» не оставил шансов «Родине» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ

Хозяевами поля в первой игре были московские футболисты. Встреча прошла на поле Академии «Спартак» имени Федора Черенкова. На 10-й минуте счет открыл в составе нижегородцев Эдгар Севикян, на 57-й отличился Владислав Яковлев, на 90+2 точку в матче поставил Альберт Шарипов.

Ответный поединок состоится 10 июня в Нижнем Новгороде.

Ранее «Факел» на выезде переиграл «Енисей» со счетом 1:0 в первом переходном матче, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

