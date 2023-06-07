«Пари НН» не оставил шансов «Родине» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ
Футболисты нижегородского «Пари НН» разгромили соперников из столичной «Родины» со счетом 3:0 в первом стыковом матче за право в сезоне 2023/24 выступать в Российской премьер-лиге, передает «Интерфакс».
Хозяевами поля в первой игре были московские футболисты. Встреча прошла на поле Академии «Спартак» имени Федора Черенкова. На 10-й минуте счет открыл в составе нижегородцев Эдгар Севикян, на 57-й отличился Владислав Яковлев, на 90+2 точку в матче поставил Альберт Шарипов.
Ответный поединок состоится 10 июня в Нижнем Новгороде.
Ранее «Факел» на выезде переиграл «Енисей» со счетом 1:0 в первом переходном матче, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru