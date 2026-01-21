Кончаловский объяснил нежелание актеров сниматься в кино об СВО

Кинорежиссер Егор Кончаловский заявил, что часть актеров отказывается участвовать в фильмах, посвященных специальной военной операции, опасаясь возможных санкций. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru, комментируя сложности с подбором артистов для картин на военную тематику.

По его словам, некоторые представители актерского сообщества опасаются ограничений, в том числе связанных с выездом за границу и профессиональной деятельностью за пределами России. Кончаловский отметил, что подобные опасения могут быть одной из причин отказов от участия в таких проектах.

«Важнейший персонаж 2000-х»: Егору Кончаловскому исполнилось 60 лет

Режиссер подчеркнул, что сам не испытывает подобных страхов, поскольку уже находится под санкциями. Он добавил, что не считает разговоры об усталости зрителей от военной тематики обоснованными и не согласился с мнением о снижении интереса к таким фильмам.

Кроме того, Кончаловский сообщил, что работает над документальным фильмом о Донбассе, съемки которого завершены и находятся на стадии монтажа. По его словам, при создании картин на эту тему важно избегать поверхностного подхода и снимать содержательное, качественное кино, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЮбилейЕгор Кончаловский

Горячие новости

Все новости

партнеры