Кончаловский объяснил нежелание актеров сниматься в кино об СВО

Кинорежиссер Егор Кончаловский заявил, что часть актеров отказывается участвовать в фильмах, посвященных специальной военной операции, опасаясь возможных санкций. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru, комментируя сложности с подбором артистов для картин на военную тематику.

По его словам, некоторые представители актерского сообщества опасаются ограничений, в том числе связанных с выездом за границу и профессиональной деятельностью за пределами России. Кончаловский отметил, что подобные опасения могут быть одной из причин отказов от участия в таких проектах.