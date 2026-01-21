Кончаловский объяснил нежелание актеров сниматься в кино об СВО
Кинорежиссер Егор Кончаловский заявил, что часть актеров отказывается участвовать в фильмах, посвященных специальной военной операции, опасаясь возможных санкций. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru, комментируя сложности с подбором артистов для картин на военную тематику.
По его словам, некоторые представители актерского сообщества опасаются ограничений, в том числе связанных с выездом за границу и профессиональной деятельностью за пределами России. Кончаловский отметил, что подобные опасения могут быть одной из причин отказов от участия в таких проектах.
Режиссер подчеркнул, что сам не испытывает подобных страхов, поскольку уже находится под санкциями. Он добавил, что не считает разговоры об усталости зрителей от военной тематики обоснованными и не согласился с мнением о снижении интереса к таким фильмам.
Кроме того, Кончаловский сообщил, что работает над документальным фильмом о Донбассе, съемки которого завершены и находятся на стадии монтажа. По его словам, при создании картин на эту тему важно избегать поверхностного подхода и снимать содержательное, качественное кино, передает «Радиоточка НСН».
