Инфляция в России в 2025 году замедлилась до минимума за пять лет

Инфляция в России по итогам 2025 года составила 5,6%, что стало самым низким показателем с 2020 года. Об этом говорится в материалах Банка России, где отмечается заметное замедление роста цен по сравнению с предыдущим годом.

В регуляторе уточнили, что годовая инфляция снизилась с 9,5% годом ранее. При этом в декабре показатель опустился до 5,59%, достигнув минимального значения с августа 2023 года, отмечает RT.

В Банке России подчеркнули, что намерены и далее сохранять жесткие денежно-кредитные условия. По оценке регулятора, такая политика необходима для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню.

Согласно прогнозу ЦБ, в 2026 году инфляция может снизиться до диапазона 4-5%. В 2027 году и в дальнейшем регулятор рассчитывает удерживать рост цен на уровне около 4%, передает «Радиоточка НСН».

