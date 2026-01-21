Инфляция в России в 2025 году замедлилась до минимума за пять лет

Инфляция в России по итогам 2025 года составила 5,6%, что стало самым низким показателем с 2020 года. Об этом говорится в материалах Банка России, где отмечается заметное замедление роста цен по сравнению с предыдущим годом.

В регуляторе уточнили, что годовая инфляция снизилась с 9,5% годом ранее. При этом в декабре показатель опустился до 5,59%, достигнув минимального значения с августа 2023 года, отмечает RT.