Адвокат рассказала, как закон о сталкинге защитит жертв

Адвокат Анастасия Шардакова поддержала инициативу о введении административной ответственности за навязчивое преследование, или сталкинг, которую на этой неделе озвучили в Госдуме. В беседе с «ФедералПресс» она заявила, что появление отдельной нормы позволит закрыть серьезный пробел в действующем законодательстве.
По словам Шардаковой, в настоящее время в России отсутствует ответственность именно за преследование как совокупность действий. Привлечь сталкера можно лишь в случае, если он нарушит конкретные статьи КоАП или УК, например за побои или угрозы убийством. При этом регулярные ночные звонки, сообщения или слежка за человеком формально не образуют состава правонарушения и остаются безнаказанными.
Адвокат подчеркнула, что такая ситуация создает ощущение безнаказанности у преследователей и может привести к более опасным преступлениям. Введение ответственности за сталкинг, по ее мнению, позволит защитить право жертвы на личную жизнь и станет мерой профилактики более тяжких деяний.
Шардакова также отметила, что новый состав правонарушения даст правоохранительным органам инструмент для быстрой реакции на подобные случаи и поддержит жертв преследования. В качестве дополнительной меры она предложила рассмотреть введение охранных ордеров, которые запрещали бы сталкеру приближаться к пострадавшему и устанавливали ответственность за нарушение такого запрета, передает «Радиоточка НСН».
