Адвокат рассказала, как закон о сталкинге защитит жертв

Адвокат Анастасия Шардакова поддержала инициативу о введении административной ответственности за навязчивое преследование, или сталкинг, которую на этой неделе озвучили в Госдуме. В беседе с «ФедералПресс» она заявила, что появление отдельной нормы позволит закрыть серьезный пробел в действующем законодательстве.

По словам Шардаковой, в настоящее время в России отсутствует ответственность именно за преследование как совокупность действий. Привлечь сталкера можно лишь в случае, если он нарушит конкретные статьи КоАП или УК, например за побои или угрозы убийством. При этом регулярные ночные звонки, сообщения или слежка за человеком формально не образуют состава правонарушения и остаются безнаказанными.