В Госдуме допустили блокировку анонимных Telegram-каналов

Анонимные каналы в мессенджере Telegram могут быть заблокированы в ближайшие три-четыре месяца. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, с учетом современных технологий анонимные аккаунты превратились в источник опасного и противозаконного контента. Парламентарий отметил, что каналы с аудиторией от сотен тысяч до миллионов подписчиков фактически сопоставимы со средствами массовой информации, но при этом не имеют юридического статуса и не подчиняются закону о СМИ.