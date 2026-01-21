В Госдуме допустили блокировку анонимных Telegram-каналов

Анонимные каналы в мессенджере Telegram могут быть заблокированы в ближайшие три-четыре месяца. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, с учетом современных технологий анонимные аккаунты превратились в источник опасного и противозаконного контента. Парламентарий отметил, что каналы с аудиторией от сотен тысяч до миллионов подписчиков фактически сопоставимы со средствами массовой информации, но при этом не имеют юридического статуса и не подчиняются закону о СМИ.

Свинцов подчеркнул, что считает недопустимой ситуацию, при которой крупные информационные ресурсы продолжают работать анонимно. По его оценке, в первую очередь меры по отказу от анонимности могут коснуться именно Telegram.

Депутат также заявил, что анонимность, по его мнению, наносит вред государству и должна быть устранена не только в мессенджерах, но и в социальных сетях, включая «Одноклассники», «ВКонтакте» и другие платформы, передает «Радиоточка НСН».

