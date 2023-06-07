Матч за футбольный Суперкубок России пройдет в Казани

По его словам, соответствующее решение уже принято.

«Суперкубок России по футболу будет в Казани на «Ак Барс Арене», - отметил Леонов.

Суперкубок разыграют 15 июля. На поле выйдут чемпион РПЛ сезона 2022-2023 ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга и обладатель Кубка России, который определится 11 июня в матче ЦСКА - «Краснодар».

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что финал футбольного Кубка России сезона-2022/23 пройдет на столичной арене «Лужники», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

