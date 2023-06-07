Матч за футбольный Суперкубок России пройдет в Казани
Казанский стадион «АК Барс Арена» примет матч за Суперкубок России по футболу, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра спорта Татарстана Владимира Леонова.
По его словам, соответствующее решение уже принято.
«Суперкубок России по футболу будет в Казани на «Ак Барс Арене», - отметил Леонов.
Суперкубок разыграют 15 июля. На поле выйдут чемпион РПЛ сезона 2022-2023 ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга и обладатель Кубка России, который определится 11 июня в матче ЦСКА - «Краснодар».
Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что финал футбольного Кубка России сезона-2022/23 пройдет на столичной арене «Лужники», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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