Паралимпийский комитет РФ получил официальное приглашение на Игры в Токио

11 октября 201923:15

Паралимпийский комитет РФ (ПКР) сообщил о получении официального приглашения на Олимпийские игры в Токио, которые состоятся в 2020 году. Соответствующее письмо было направлено Международным паралимпийским комитетом и Оргкомитетом Олимпийских и Паралимпийских игр 2020, сообщает пресс-служба ПКР.

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Отмечается, что по плану в Олимпиаде примут участие около 300 россиян, которые выступят в 18-20 видах спорта.

26-е Паралимпийские летние игры 2020 года в японском Токио пройдут с 25 августа по 6 сентября.

Как сообщалось ранее, российских олимпийцев могут исключить из числа участников Олимпийских игр 2020 года в Токио в связи с подозрениями в манипуляциях базами данных московской антидопинговой лаборатории, переданных в WADA в начале этого года.

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