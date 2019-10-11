Паралимпийский комитет РФ получил официальное приглашение на Игры в Токио
Паралимпийский комитет РФ (ПКР) сообщил о получении официального приглашения на Олимпийские игры в Токио, которые состоятся в 2020 году. Соответствующее письмо было направлено Международным паралимпийским комитетом и Оргкомитетом Олимпийских и Паралимпийских игр 2020, сообщает пресс-служба ПКР.
Отмечается, что по плану в Олимпиаде примут участие около 300 россиян, которые выступят в 18-20 видах спорта.
26-е Паралимпийские летние игры 2020 года в японском Токио пройдут с 25 августа по 6 сентября.
Как сообщалось ранее, российских олимпийцев могут исключить из числа участников Олимпийских игр 2020 года в Токио в связи с подозрениями в манипуляциях базами данных московской антидопинговой лаборатории, переданных в WADA в начале этого года.
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