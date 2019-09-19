В ОКР рассказали о проблемах с билетами на ОИ-2020

По его словам, сейчас не понятно, какое число россиян планирует приехать на ОИ-2020. Исходя из этой цифры, принимается решение о создании дома болельщиков в Олимпийской деревне. Для предотвращения неточностей ОКР обратился в МИД РФ с просьбой о содействии в этом вопросе, передаёт слова главы организации спецкор НСН с заседания Исполкома ОКР.

«Конечно, по своим источникам мы ведём работу. На сегодняшний день мы обратились в министерство иностранных дел с просьбой провести работу по дипломатическим каналам с японской стороной, чтобы организовать это без проблем. К сожалению, последствия могут складываться следующим образом: наш традиционный дом болельщиков олимпийской команды России сильно зависит от того числа болельщиков, которые туда приедут. И абсолютно разумно, что мы сейчас находимся на некоторой паузе, чтобы понять реальное число людей, которые туда приедут. Хочу подчеркнуть, что при создании дома мы никогда не пользуемся собственными средствами ОКР, мы приглашаем различных спонсоров, партнёров, которым предлагаем различные активности и площадки. Поэтому, безусловно, наша работа зависит от того, сколько болельщиков из России приедет», — заключил Поздняков.

Напомним, ранее НСН сообщала, что Исполком ОКР единогласно проголосовал за принятие приглашения сборной России на Игры в Токио-2020. Они состоятся с 24 июля по 9 августа 2020 года.

