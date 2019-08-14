«Палка с одного конца». Ветеран «Спартака» о первой женщине-судье в мужском футболе

14 августа на «Водафон Арене» в Стамбуле пройдет матч за Суперкубок УЕФА между английскими «Ливерпулем» и «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Впервые в истории матч за Суперкубок УЕФА будет судить женщина. Главным арбитром назначена француженка Стефани Фраппар. В апреле Фраппар стала первой женщиной, судившей матч мужского чемпионата Франции.

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН приветствовал решение о назначении судьи-женщины на матч за Суперкубок УЕФА.

«Это хорошее решение. Здесь палка только с одного конца. Мы мужики. Но какими бы мы не были грубыми хамами в отдельных видах своей бытовой жизни, все-таки мы уважаем женщин. Я считаю, женщина в поле придаст больше дисциплины и порядочности мужикам. Они будут вести себя не так развязно и не так по-хамски. Я считаю, это хорошее начинание, и надо вводить это в систему», - заявил он.

«Ливерпуль» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА на правах победителя Лиги чемпионов. В финальном матче подопечные Юргена Клоппа обыграли «Тоттенхэм» со счетом 2:0. «Челси» будет бороться за Суперкубок как победитель Лиги Европы. В финальном матче команда разгромила «Арсенал» со счетом 4:1.