«Палка с одного конца». Ветеран «Спартака» о первой женщине-судье в мужском футболе
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН предположил, что игроки английских клубов будут менее развязны в игре при женщине-арбитре.
14 августа на «Водафон Арене» в Стамбуле пройдет матч за Суперкубок УЕФА между английскими «Ливерпулем» и «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Впервые в истории матч за Суперкубок УЕФА будет судить женщина. Главным арбитром назначена француженка Стефани Фраппар. В апреле Фраппар стала первой женщиной, судившей матч мужского чемпионата Франции.
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН приветствовал решение о назначении судьи-женщины на матч за Суперкубок УЕФА.
«Это хорошее решение. Здесь палка только с одного конца. Мы мужики. Но какими бы мы не были грубыми хамами в отдельных видах своей бытовой жизни, все-таки мы уважаем женщин. Я считаю, женщина в поле придаст больше дисциплины и порядочности мужикам. Они будут вести себя не так развязно и не так по-хамски. Я считаю, это хорошее начинание, и надо вводить это в систему», - заявил он.
«Ливерпуль» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА на правах победителя Лиги чемпионов. В финальном матче подопечные Юргена Клоппа обыграли «Тоттенхэм» со счетом 2:0. «Челси» будет бороться за Суперкубок как победитель Лиги Европы. В финальном матче команда разгромила «Арсенал» со счетом 4:1.
Валерий Рейнгольд отметил, что английские клубы смогли оказаться в финале из-за недостаточно хорошей игры их соперников из Италии и Испании.
«Я не думаю, что английский футбол лучший. На виду те же команды, которые блистали вчера и позавчера. И английские клубы, и испанские команды. Однако чуть потускнел итальянский чемпионат. Гранды итальянского футбола стали играть хуже, нет талантов. Раньше Италия была передовая футбольная держава, сейчас этого нет. "Интер" и "Милан", тот же "Ювентус" играют неважно. Поэтому на первую роль вышла Англия. Встреча между "Ливерпулем" и "Челси" даст понять всем, что стоит брать пример с них. В прошлом году англичане доминировали в клубном чемпионате. Все самое лучшее всегда покупали они. Посмотрим, как ответят на их выходки испанцы и итальянцы», - заключил он.
Ранее футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов в эфире НСН заявил, что назначение на матч за Суперкубок Европы между «Ливерпулем» и «Челси» бригады арбитров-женщин является данью толерантности.
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