Гусев: Либо увольнять всех, кто оскорбляет футбольных судей, либо никого

Виктор Гусев: «Застолбил, так сказать, фото. Конечно, нехорошо смеяться над ребенком. Но в 11 лет я и сам был таким. Мои 11 лет – это 1966 год. Чемпионат мира в Англии, первый чемпионат мира, который я увидел по телевизору», - вспомнил он в беседе с НСН.

