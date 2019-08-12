Гусев: Либо увольнять всех, кто оскорбляет футбольных судей, либо никого
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне рассказали, что поможет справиться с эмоциональным выгоранием на работе
Одним из самых действенных способов наши соотечественник считают отпуск – такого мнения придерживается 18% респондентов. Ещё 10% опрошенных уверены, что справиться с эмоциональным выгоранием поможет смена работы и самоконтроль.
Виктор Гусев: «Знаете, что? Я согласен с десятью процентами опрошенных: не так важен отпуск, как смена работы и самоконтроль. Но, сказав это, 19 августа я ухожу в отпуск»,- рассказал НСН Виктор Гусев.
Пресс-атташе «Ахмат-арены» оскорбил судью матча «Ахмат» - «Спартак»
Пресс-атташе «Ахмат-арены» Ризван Эдильсултанов во время матча чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Спартаком» выкрикнул в микрофон на стадионе оскорбления в адрес главного судьи встречи Алексея Сухого. Дирекция стадиона сообщила, что пресс-атташе уже уволен.
Виктор Гусев: «Совершенно верно, правильное решение! Единственное, что я лично считаю, что должна быть справедливость: либо увольнять всех, кто кричит в микрофон оскорбления в адрес судьи, или никого», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
11-летний фанат «Ливерпуля» врезался в столб, пытаясь получить фото с Салахом
11-летний фанат «Ливерпуля» Луис Фаулер врезался в столб, пытаясь получить фото с Салахом. Ребёнок врезался в фонарный столб, который не заметил, когда пытался привлечь внимание кумира, в результате чего получил заветное фото.
Виктор Гусев: «Застолбил, так сказать, фото. Конечно, нехорошо смеяться над ребенком. Но в 11 лет я и сам был таким. Мои 11 лет – это 1966 год. Чемпионат мира в Англии, первый чемпионат мира, который я увидел по телевизору», - вспомнил он в беседе с НСН.
Писатель Джордж Мартин получил «Якутский Оскар»
Писатель Джордж Мартин получил в подарок от мастеров Якутии так называемый «Якутский Оскар» — статуэтку одного из героев его книг Джона Сноу. «Якутский Оскар» был доставлен писателю с помощью теории шести рукопожатий. В город Санта-Фе статуэтку привезли уроженцы Якутии, проживающие в США. К сожалению, самого писателя на месте не оказалось, поэтому подарок приняла его помощница, которая пообещала, что Мартин запишет видео, когда лично получит «Оскар».
Виктор Гусев: «Молодцы – якуты! Я всегда приветствую такое веселое отношение к жизни. Они расширяют горизонты, придумывают для себя такие вещи. «Якутский Оскар» - это здорово, мне очень нравится», - сказал он НСН.
В новом фильме обнаружили киноляп
В новом фильме американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» особо внимательные зрители обнаружили киноляп. Отмечается, что персонаж, которого играет Брэд Питт, носит слишком современные для Лос-Анджелеса того времени часы на кожаном ремешке. Модель появились в продаже только в 1972 году, тогда как события фильма разворачиваются в 1969-м.
Виктор Гусев: «Я просто снимаю шляпу перед такими внимательными зрителями. А вот снять часы Брэд Питт уже не сможет… Каламбур»», - не без иронии заметил Виктор Гусев в эфире НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- В МЧС уточнили данные о пострадавших от взрыва газа в Москве
- Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым
- СМИ: Из-за взрыва газа на юго-западе Москвы мог пострадать человек
- После ЧП под Северодвинском Росатом доведет работу до конца
- Вместо «Миссис Россия 2019» на мировой конкурс поедет другая участница