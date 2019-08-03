Назначение арбитра-женщины на Суперкубок УЕФА назвали данью толерантности
Футбольный арбитр международной категории заявил НСН, что более ответственные матчи женщинам судить не доверят.
Француженка Стефани Фраппар назначена судьей на матч за Суперкубок Европы между «Ливерпулем» и «Челси». Об этом сообщает Sport.ru. Отмечается, что такое назначение происходит впервые в мужском европейском футболе. Вся команда арбитров встречи будет состоять из представительниц прекрасного пола.
Футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов в эфире НСН назвал это данью толерантности, отметив, что особого значения этот матч не имеет. По его словам, более ответственные игры женщинам вряд ли доверят.
«К этому надо отнестись с пониманием. Матч выставочный, никакого отношения к турниру не имеющий. Надо показать, что у нас толерантность в футболе, невзирая на разные религиозные и человеческие ценности. Никакой сенсации в этом нет. На перспективу, я не думаю, чтобы женщины-арбитры были способны управлять мужским процессом на высоком уровне других соревнований. У них есть свой футбол, женский, там им более привлекательно работать. Я отношусь к этому как к футбольному празднику, не более — старт европейских соревнований», — поделился Хусаинов.
Ранее сообщалось, что c начала сезона-2019/20 во всех футбольных лигах вводится система временных удалений. Судья по своему усмотрению сможет удалить на десять минут игрока за споры с арбитром. В случае второго удаления на десять минут футболист потеряет возможность вернуться на поле, однако команда сможет вывести вместо него запасного игрока. Сергей Хусаинов в эфире НСН поддержал временные удаления — по его мнению, нужно менять философию футбола.
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