Назначение арбитра-женщины на Суперкубок УЕФА назвали данью толерантности

Француженка Стефани Фраппар назначена судьей на матч за Суперкубок Европы между «Ливерпулем» и «Челси». Об этом сообщает Sport.ru. Отмечается, что такое назначение происходит впервые в мужском европейском футболе. Вся команда арбитров встречи будет состоять из представительниц прекрасного пола.

Футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов в эфире НСН назвал это данью толерантности, отметив, что особого значения этот матч не имеет. По его словам, более ответственные игры женщинам вряд ли доверят.

«К этому надо отнестись с пониманием. Матч выставочный, никакого отношения к турниру не имеющий. Надо показать, что у нас толерантность в футболе, невзирая на разные религиозные и человеческие ценности. Никакой сенсации в этом нет. На перспективу, я не думаю, чтобы женщины-арбитры были способны управлять мужским процессом на высоком уровне других соревнований. У них есть свой футбол, женский, там им более привлекательно работать. Я отношусь к этому как к футбольному празднику, не более — старт европейских соревнований», — поделился Хусаинов.