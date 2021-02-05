Овечкин занял чистое седьмое место по голам в НХЛ
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял чистое седьмое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги. Об э
Том говорится в Twitter НХЛ.
Накануне Овечкин забросил свою 709-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», но встреча при этом закончилась поражением «Вашингтона» (4:2).
С 31 января Овечкин разделал седьмое место рейтинга с канадским хоккеистом Майком Гартнером (708 шайб), пишет газета «Известия».
Между тем, рекорд по забитым голам в НХЛ принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894).
В прошлом году гол, забитый Александром Овечкиным, был признан самым красивым в 21 веке.
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