Гол Александра Овечкина признан самым красивым в 21 веке

Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», признан автором самого красивого гола 21 века по версии Sportsnet.

Гол, победивший в голосовании, Овечкин забил «Финиксу» в 2006 году. Прорвавшись из средней зоны россиянин упал, когда попытался обыграть защитника, но, оказавшись на спине не растерялся и смог отправить шайбу в ворота.

Эксперты Sportsnet заявили, что этот же гол ранее признали лучшим в истории Национальной хоккейной лиги и добавили, что Овечкин «способен забивать как угодно».

Канадская специализированная сеть Sportsnet отметила, что с 1 января 2000 года игроки НХЛ забили почти 140 000 голов, из которых в финал вышли 32. Победителя определяли по итогам голосования.

