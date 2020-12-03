Гол Александра Овечкина признан самым красивым в 21 веке
Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», признан автором самого красивого гола 21 века по версии Sportsnet.
Гол, победивший в голосовании, Овечкин забил «Финиксу» в 2006 году. Прорвавшись из средней зоны россиянин упал, когда попытался обыграть защитника, но, оказавшись на спине не растерялся и смог отправить шайбу в ворота.
Эксперты Sportsnet заявили, что этот же гол ранее признали лучшим в истории Национальной хоккейной лиги и добавили, что Овечкин «способен забивать как угодно».
Канадская специализированная сеть Sportsnet отметила, что с 1 января 2000 года игроки НХЛ забили почти 140 000 голов, из которых в финал вышли 32. Победителя определяли по итогам голосования.
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