Овечкин и Самсонов могут пропустить игры НХЛ из-за общения без масок

Национальная хоккейная лига (НХЛ) оштрафовала «Вашингтон» на 100 тыс. долларов за нарушение протокола по защите от COVID-19. Из-за этого Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов не попали в список допущенных к тренировкам игроков. Они также не смогут принять участие в матчах НХЛ.

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Клуб оштрафован за то, что спортсмены находились в близком контакте без использования масок. По словам Овечкина, они собирались вместе в номере гостиницы. По его словам, он «извлечет уроки из этого опыта». Его слова приводит пресс-служба клуба.

Когда российские хоккеисты смогут вернуться к играм, неизвестно, передает РИА ФАН.

Ближайший матч запланирован на 23 января. «Вашингтон» выйдет на лед против «Баффало».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусНХЛ
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