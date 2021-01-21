Овечкин и Самсонов могут пропустить игры НХЛ из-за общения без масок

Клуб оштрафован за то, что спортсмены находились в близком контакте без использования масок. По словам Овечкина, они собирались вместе в номере гостиницы. По его словам, он «извлечет уроки из этого опыта». Его слова приводит пресс-служба клуба.

Когда российские хоккеисты смогут вернуться к играм, неизвестно, передает РИА ФАН.

Ближайший матч запланирован на 23 января. «Вашингтон» выйдет на лед против «Баффало».

