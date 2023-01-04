Овечкин занял 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский хоккеист, нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 16-ю строчку в рейтинге лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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После игры против «Баффало Сейбрз» в рамках регулярного чемпионата россиянин, забросивший две шайбы, набрал 1457 очков в 1314 матчах. По количеству сыгранных в НХЛ матчей Овечкин занимает 62-е место.

Кроме того, нападающий сохраняет второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Овечкин, который забросил 808 шайб, отстает от первой строчки на 86 голов. Лидер рейтинга — рекордсмен НХЛ Уэйн Гретцки с 894 шайбами, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ХоккейНХЛАлександр Овечкин
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