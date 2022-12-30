Правительство Канады призвали запретить Овечкину въезд в страну
Конгресс украинцев Канады обратился к правительству страны с просьбой не пускать в Канаду российского хоккеиста Александра Овечкина, сообщает Washington Hockey Now.
Представители общественной организации направили в канадский кабмин письмо, в котором указали на политические взгляды капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», из-за которых ему следует отказать в визе для въезда.
В тексте письма, которое опубликовано на сайте конгресса, говорится, что Овечкин является «давним сторонником президента России Владимира Путина».
Ранее американский журналист Кит Олберманн в своих соцсетях предложил арестовать Овечкина в ответ на задержание американки Бриттни Грайнер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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