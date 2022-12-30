Правительство Канады призвали запретить Овечкину въезд в страну

Представители общественной организации направили в канадский кабмин письмо, в котором указали на политические взгляды капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», из-за которых ему следует отказать в визе для въезда.

В тексте письма, которое опубликовано на сайте конгресса, говорится, что Овечкин является «давним сторонником президента России Владимира Путина».

Ранее американский журналист Кит Олберманн в своих соцсетях предложил арестовать Овечкина в ответ на задержание американки Бриттни Грайнер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

