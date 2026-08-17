В Краснодарском крае грузовик влетел в автомобили на АЗС
17 августа 202600:01
Денис Постольский
Грузовик на большой скорости протаранил очередь из легковых автомобилей на автозаправочной станции в Краснодарском крае, сообщает на Shot.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в Краснодарском крае на трассе Усть-Лабинск — Белореченск. По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали. Повреждения получили не менее пяти машин.
Ранее семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Пермском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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