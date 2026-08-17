В Краснодарском крае грузовик влетел в автомобили на АЗС

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Краснодарском крае на трассе Усть-Лабинск — Белореченск. По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали. Повреждения получили не менее пяти машин.

Ранее семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Пермском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

