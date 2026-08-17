Посольство в Египте следит за ситуацией с задержанным гражданином РФ
Посольство России в Египте следит за ситуацией с задержанным в отеле россиянином, сообщает РИА Новости.
Дипломаты контактируют с его семьей и египетскими властями. Гражданин РФ был задержан в гостинице в Шарм-эш-Шейхе по обвинению в нарушении правил поведения, принятых в исламе.
Судебное разбирательство продолжается, дипломаты рассчитывают, что по его итогам с россиянина будут сняты все обвинения, и он сможет вернуться домой.
Ранее в АТОР опровергли сообщения о массовых жалобах россиян на пятизвездочные отели Египта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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