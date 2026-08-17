Посольство в Египте следит за ситуацией с задержанным гражданином РФ

Дипломаты контактируют с его семьей и египетскими властями. Гражданин РФ был задержан в гостинице в Шарм-эш-Шейхе по обвинению в нарушении правил поведения, принятых в исламе.

Судебное разбирательство продолжается, дипломаты рассчитывают, что по его итогам с россиянина будут сняты все обвинения, и он сможет вернуться домой.

Ранее в АТОР опровергли сообщения о массовых жалобах россиян на пятизвездочные отели Египта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

