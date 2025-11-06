Овечкин установил новые рекорд, забросив 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил историческое достижение, первым в Национальной хоккейной лиге достигнув отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.
Этот памятный гол был забит во втором периоде домашнего матча против «Сент-Луиса».
До этого в сезоне 2024/25 Овечкин превзошел рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки (894 гола). На данный момент общий счет Овечкина в НХЛ (регулярный чемпионат и плей-офф) составляет 977 голов. Абсолютным рекордсменом здесь остается Гретцки с 1016 шайбами.
Ранее хоккеист Малкин установил рекорд XXI века в НХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
