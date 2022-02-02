Овечкин пропустит матч всех звезд КХЛ из-за коронавируса
Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заразился коронавирусом из-за чего пропустит матч всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Матч всех звезд состоится 5 февраля в Лас-Вегасе. В матчах должны встретится Атлантический и Столичный дивизионы, во втором - Центральный и Тихоокеанский. Овечкин был назначен капитаном от команды Столичного дивизиона.
Также Овечкин не выйдет на лед в матче против «Эдмонтон Ойлерз» 2 февраля.
Ранее КХЛ объявила об отмене всех матчей регулярного чемпионата во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
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