КХЛ отменила матчи регулярного чемпионата на период Олимпиады

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила об отмене всех матчей регулярного чемпионата во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает пресс-служба лиги.

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В сообщении говорится, что среди клубов был проведён опрос на тему готовности играть во время олимпийской паузы. В итоге «против» проголосовали 16 команд из 24.

«Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы», - отметили в пресс-службе.

В КХЛ добавили, что решения, касающиеся оставшейся части текущего сезона будут опубликованы после 10 февраля.

Ранее Федерация хоккея России опубликовала окончательный состав сборной на Олимпийские игры, в который вошли 25 человек, сообщает RT. Наравне с ними будут готовиться шесть игроков запаса.

