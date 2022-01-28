КХЛ отменила матчи регулярного чемпионата на период Олимпиады
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила об отмене всех матчей регулярного чемпионата во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает пресс-служба лиги.
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В сообщении говорится, что среди клубов был проведён опрос на тему готовности играть во время олимпийской паузы. В итоге «против» проголосовали 16 команд из 24.
«Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы», - отметили в пресс-службе.
В КХЛ добавили, что решения, касающиеся оставшейся части текущего сезона будут опубликованы после 10 февраля.
Ранее Федерация хоккея России опубликовала окончательный состав сборной на Олимпийские игры, в который вошли 25 человек, сообщает RT. Наравне с ними будут готовиться шесть игроков запаса.
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