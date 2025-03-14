Мошенники обманули пожелавшего заменить счетчик жителя Татарстана на 9,2 млн рублей
Мошенники обманули 60-летнего жителя Татарстана, который согласился поменять электросчетчик, на 9,2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
В ведомстве отметили, что жителю Набережных Челнов позвонил в начале января мужчина, представившийся сотрудником «Энергосбыта». Аферист заявил о необходимости бесплатной замены электросчетчиков и попросил назвать код из SMS-сообщения якобы для того, чтобы встать в очередь на замену.
Впоследствии мужчине по телефону сообщили, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали мошенники, и предложили перевести на «безопасный счет» все сбережения. Потерпевший обналичил все средства и передал их нескольким курьерам. Когда житель Набережных Челнов понял, что стал жертвой мошенников, он обратился в правоохранительные органы.
Сотрудниками полиции был задержан один из курьеров — им оказался 19-летний житель Казани, которому мужчина передал 1,8 млн рублей.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что мошенники в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) за последние пять лет обманули россиян минимум на 30 млрд рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп обвинил Байдена в ухудшении отношений США и России
- Актер Виктор Сухоруков перенес операцию на сердце после инфаркта
- Шольц и Макрон обсудят Украину 18 марта
- Жена Ющенко заявила о желании Украины заключить мирный договор с Россией
- Нацполиция Украины опровергла сдачу подозреваемого в убийстве Ганула
- Международная федерация баскетбола продлила отстранение российских спортсменов
- Мошенники обманули пожелавшего заменить счетчик жителя Татарстана на 9,2 млн рублей
- СМИ: Евросоюз снимет санкции с главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева
- Чепа пояснил, почему Трамп назвал «великим днем» 2 апреля
- СМИ: Два человека пострадали при падении грузового лифта в Зеленограде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru