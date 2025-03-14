Мошенники обманули пожелавшего заменить счетчик жителя Татарстана на 9,2 млн рублей

Мошенники обманули 60-летнего жителя Татарстана, который согласился поменять электросчетчик, на 9,2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что жителю Набережных Челнов позвонил в начале января мужчина, представившийся сотрудником «Энергосбыта». Аферист заявил о необходимости бесплатной замены электросчетчиков и попросил назвать код из SMS-сообщения якобы для того, чтобы встать в очередь на замену.

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Впоследствии мужчине по телефону сообщили, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали мошенники, и предложили перевести на «безопасный счет» все сбережения. Потерпевший обналичил все средства и передал их нескольким курьерам. Когда житель Набережных Челнов понял, что стал жертвой мошенников, он обратился в правоохранительные органы.

Сотрудниками полиции был задержан один из курьеров — им оказался 19-летний житель Казани, которому мужчина передал 1,8 млн рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что мошенники в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) за последние пять лет обманули россиян минимум на 30 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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