Мошенники обманули пожелавшего заменить счетчик жителя Татарстана на 9,2 млн рублей

Впоследствии мужчине по телефону сообщили, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали мошенники, и предложили перевести на «безопасный счет» все сбережения. Потерпевший обналичил все средства и передал их нескольким курьерам. Когда житель Набережных Челнов понял, что стал жертвой мошенников, он обратился в правоохранительные органы.

Сотрудниками полиции был задержан один из курьеров — им оказался 19-летний житель Казани, которому мужчина передал 1,8 млн рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что мошенники в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) за последние пять лет обманули россиян минимум на 30 млрд рублей.

