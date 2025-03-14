Международная федерация баскетбола продлила отстранение российских спортсменов

В пресс-службе FIBA указали, что на заседании Исполнительного комитета было принято решение не менять статус российских и белорусских баскетболистов минимум до мая 2025 года.

Россия и Белоруссия были отстранены от международных баскетбольных соревнований в 2022 году после начала спецоперации ВС РФ на Украине.

Ранее волейбольный клуб «Сувалки» из Польши отказался участвовать в международном турнире NAS Sports Tournament в Дубае из-за присутствия команд из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

