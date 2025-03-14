Международная федерация баскетбола продлила отстранение российских спортсменов
Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации.
В пресс-службе FIBA указали, что на заседании Исполнительного комитета было принято решение не менять статус российских и белорусских баскетболистов минимум до мая 2025 года.
Россия и Белоруссия были отстранены от международных баскетбольных соревнований в 2022 году после начала спецоперации ВС РФ на Украине.
Ранее волейбольный клуб «Сувалки» из Польши отказался участвовать в международном турнире NAS Sports Tournament в Дубае из-за присутствия команд из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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