Международная федерация баскетбола продлила отстранение российских спортсменов

Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации.

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В пресс-службе FIBA указали, что на заседании Исполнительного комитета было принято решение не менять статус российских и белорусских баскетболистов минимум до мая 2025 года.

Россия и Белоруссия были отстранены от международных баскетбольных соревнований в 2022 году после начала спецоперации ВС РФ на Украине.

Ранее волейбольный клуб «Сувалки» из Польши отказался участвовать в международном турнире NAS Sports Tournament в Дубае из-за присутствия команд из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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