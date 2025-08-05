В России снимут байопик о хоккеисте Александре Овечкине
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подписал соглашение с «Яндексом», став амбассадором компании. Сделка также включает создание кинопроектов о хоккеисте для «Кинопоиска», сообщили в пресс-службе компании.
Уточняется, что Плюс Студия приобрела права на создание оригинального проекта для «Кинопоиска», основанного на биографии спортсмена. Проект могут реализовать в виде фильма, либо сериала.
Среди прочего онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» получил права на показ документального сериала об Александре Овечкине, который в данный момент снимается в США.
Ранее сообщалось, что Овечкин и олимпийский чемпион Вадим Шипачев приняли участие в съемках фильма «Дополнительное время». Режиссером проекта выступил Руслан Бальтцер. Среди актеров, которые приняли участие в проекте - Дмитрий Певцов, Роман Курцын, Анна Хилькевич и другие. В российский прокат фильм выйдет в 2026 году, передает «Радиоточка НСН».
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