В России снимут байопик о хоккеисте Александре Овечкине

Уточняется, что Плюс Студия приобрела права на создание оригинального проекта для «Кинопоиска», основанного на биографии спортсмена. Проект могут реализовать в виде фильма, либо сериала.

Среди прочего онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» получил права на показ документального сериала об Александре Овечкине, который в данный момент снимается в США.

Ранее сообщалось, что Овечкин и олимпийский чемпион Вадим Шипачев приняли участие в съемках фильма «Дополнительное время». Режиссером проекта выступил Руслан Бальтцер. Среди актеров, которые приняли участие в проекте - Дмитрий Певцов, Роман Курцын, Анна Хилькевич и другие. В российский прокат фильм выйдет в 2026 году, передает «Радиоточка НСН».

