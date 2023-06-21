Овечкин получил благодарность от Путина
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», был награждён благодарностью президента РФ Владимира Путина.
Согласно распоряжению, которое опубликовано на официальном портале правовой информации, трёхкратный чемпион мира по хоккею и обладатель Кубка Стэнли был награждён «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Ранее Овечкин побил один из рекордов легендарного канадца Уэйна Гретцки. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» стал лучшим в НХЛ по количеству голов, забитых на выезде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru