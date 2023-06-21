Овечкин получил благодарность от Путина

Согласно распоряжению, которое опубликовано на официальном портале правовой информации, трёхкратный чемпион мира по хоккею и обладатель Кубка Стэнли был награждён «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Ранее Овечкин побил один из рекордов легендарного канадца Уэйна Гретцки. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» стал лучшим в НХЛ по количеству голов, забитых на выезде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

