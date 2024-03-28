Овечкин поддержал восьмилетнего хоккеиста, пострадавшего при теракте в «Крокусе»

Юный игрок команды «Олимпийская деревня – 80» попал под колёса автомобиля, на котором террористы пытались скрыться с места трагедии. В настоящее время он находится в больнице.

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» пожелал мальчику скорейшего выздоровления, отметив, что «шрамы только украшают настоящего мужчину».

«Ты крепкий, смелый, сильный парень, ты обязательно всё выдержишь! Ты вернёшься на лёд и покажешь всем, я в тебя верю!» - заключил Овечкин.

Ранее в пресс-службе Российской Премьер-лиги заявили, что все игры 22 тура футбольного чемпионата страны будут начинаться с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

