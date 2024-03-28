Судья чемпионата по танцам в «Крокус Экспо» подал иск о защите деловой репутации

Судья чемпионата и первенства России по танцевальному спорту, проходивших в МВЦ «Крокус Экспо», обратилась в Савеловский районный суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

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Как следует из заявления, истец полагает, что отдельные СМИ распространили недостоверные сведения о нем. В частности, написали, что в день теракта в «Крокус Сити Холле» спортивного чемпионата его участников не выпускали из здания «Крокус Экспо»

Также из текста заявления следует, что распространение подобной информации привело к тому, что истец подвергается общественной травле.

22 марта, в день теракта, в «Крокус Сити Холле», помимо концерта группы «Пикник» проходил чемпионат России по бальным танцам. Родители выступавших детей утверждают, что после начала стрельбы организаторы решили не прекращать турнир, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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