Кокорину отказали в участии в чемпионате России

РФС отказал Александру Кокорину в участии в чемпионате России. Об этом в Instagram сообщил главный тренер ФК «Зенит», за который играет футболист, Сергей Семак.

Тренер посетовал, что игрок не только провёл год в заключении за «проступок, который совершали 99% мужского населения», но и оказался лишён возможности работать в течение пяти месяцев.

«Оказывается Саша опасен не только для общества, но и для футбола... На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавших это решение», — написал Семак.