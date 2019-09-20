Кокорину отказали в участии в чемпионате России
РФС отказал Александру Кокорину в участии в чемпионате России. Об этом в Instagram сообщил главный тренер ФК «Зенит», за который играет футболист, Сергей Семак.
Тренер посетовал, что игрок не только провёл год в заключении за «проступок, который совершали 99% мужского населения», но и оказался лишён возможности работать в течение пяти месяцев.
«Оказывается Саша опасен не только для общества, но и для футбола... На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавших это решение», — написал Семак.
Добавим, на официальном сайте РФС в статье «Итоги Комитета РФС по статусу игроков» содержится заключение по Кокорину. «Отказать в удовлетворении заявления АО “ФК "Зенит” г. Санкт-Петербург о регистрации футболиста Кокорина Александра Александровича вне регистрационного периода», — говорится в заключении.
Напомним, форвард «Зенита» в понедельник вышел из исправительного учреждения в Белгородской области по условно-досрочному освобождению вместе со своим младшим братом и футболистом Павлом Мамаевым. Они отбывали наказание за драки в центре Москвы. Кокорин и Мамаев собираются приехать в Клинцовский городской суд, где 24 сентября будут рассматривать ходатайство об УДО их товарища Александра Протасовицкого, осужденного вместе с ними.
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