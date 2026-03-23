Российская спортсменка Камила Валиева пропустил слишком много времени без тренировок, поэтому оценивать ее выступления можно будет только в следующем сезоне, рассказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с НСН.

Российская фигуристка Камила Валиева выступила на Кубке Первого канала 21 марта 2026 года. В социальных сетях мнения насчет возвращения спортсменки на лед разделились: звучали претензии к программе, качеству проката и грациозности. Валиева была дисквалифицирована с 25 декабря 2021 года из-за положительной пробы на триметазидин, получила право вернуться к тренировкам и официальным соревнованиям после 25 декабря 2025 года. Роднина отметила, что этот факт должен быть самым главным в вопросах оценки выступления фигуристки.