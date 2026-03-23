Возвращение спустя четыре года: Роднина ответила критикам Камилы Валиевой
Фигуристка Камила Валиева далека от своей лучшей формы, заявила НСН Ирина Роднина.
Российская спортсменка Камила Валиева пропустил слишком много времени без тренировок, поэтому оценивать ее выступления можно будет только в следующем сезоне, рассказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с НСН.
Российская фигуристка Камила Валиева выступила на Кубке Первого канала 21 марта 2026 года. В социальных сетях мнения насчет возвращения спортсменки на лед разделились: звучали претензии к программе, качеству проката и грациозности. Валиева была дисквалифицирована с 25 декабря 2021 года из-за положительной пробы на триметазидин, получила право вернуться к тренировкам и официальным соревнованиям после 25 декабря 2025 года. Роднина отметила, что этот факт должен быть самым главным в вопросах оценки выступления фигуристки.
«Камила не выступала четыре года и достаточно долго не тренировалась. За короткий период она что-то уже восстановила, а что-то - еще нет. Это чуть ли не последние соревнования сезона. Зачем сейчас кого-то оценивать? Лучше дождаться нового сезона, и потом уже вынести вердикт», — отметила она.
Ранее Роднина в эфире НСН оценила выступление на зимней Олимпиаде-2026 российского фигуриста Петра Гуменника.
