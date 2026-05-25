Психиатр объяснил высокое число проблем с психикой у россиян
Паническая атака, чаще всего, рождается у человека как реакция на внешнюю ситуацию, которая случилась по независящим от него причинам, а не от того, что он изначально болен сам, объяснил Александр Федорович.
Психика человека реагирует на внешние факторы, отсюда и рост психических расстройств. Это объясняет понятие «миллиона мелких порезов». Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-психиатр Александр Федорович.
«В мире существует такое понятие как «миллион мелких порезов». Это означает, что существует уровень стрессогенности среды, который постоянно повышается. Когда мы выходим из дома, мы не знаем, что нас ждет: порезанные колеса автомобиля, вырытая траншея. И вот эта система определяется не случайностью. Так что стрессогенность повышает этот уровень. Я настаиваю, что есть генетически обусловленные механизмы, которые определяют лабильность нервной системы и так далее. Когда у человека паническая атака – это его индивидуальная реакция, но провоцируется она не мыслями, а не физикой. Потому что мысли спонтанны. Происходят ситуации, которые вызывают эту реакцию», - рассказал он.
Ранее кризисный психолог Ольга Софьянова раскрыла НСН, что есть общие тенденции физических проблем на фоне психологических, которые включают в себя проблемы со сном, дыханием и пищевым поведением.
