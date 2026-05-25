Психика человека реагирует на внешние факторы, отсюда и рост психических расстройств. Это объясняет понятие «миллиона мелких порезов». Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-психиатр Александр Федорович.

﻿{{related_post_GfE2fo4CK2}}

«В мире существует такое понятие как «миллион мелких порезов». Это означает, что существует уровень стрессогенности среды, который постоянно повышается. Когда мы выходим из дома, мы не знаем, что нас ждет: порезанные колеса автомобиля, вырытая траншея. И вот эта система определяется не случайностью. Так что стрессогенность повышает этот уровень. Я настаиваю, что есть генетически обусловленные механизмы, которые определяют лабильность нервной системы и так далее. Когда у человека паническая атака – это его индивидуальная реакция, но провоцируется она не мыслями, а не физикой. Потому что мысли спонтанны. Происходят ситуации, которые вызывают эту реакцию», - рассказал он.

Ранее кризисный психолог Ольга Софьянова раскрыла НСН, что есть общие тенденции физических проблем на фоне психологических, которые включают в себя проблемы со сном, дыханием и пищевым поведением.

