Галлюцинации и давление: Врач раскрыла риски лечения травами
Сегодня лечение травами и фитотерапия набирают обороты, но это опасная история, если человек не разбирается в свойствах трав и в том, с чем их нельзя смешивать, заявила врач общей практики, фитотерапевт, гериатр, гастроэнтеролог Елена Павлова.
Она привела в пример зверобой, который активно применяется для поддержания работы печени. При этом, если принимать его вместе с антидепрессантами, это может привести к появлению галлюцинаций, сердцебиения, опасно повышением давления, передает aif.ru.
А корень солодки, например, который используют при лечении кашля, может вызывать задержку натрия и воды, что недопустимо для некоторых людей, если у них есть какие-то заболевания, добавила врач. Она призвала советоваться при использовании любых средств со специалистами.
Употребление нелегальных БАДов может привести к летальному исходу или негативно влиять на здоровье человека в долгосрочной перспективе, заявил НСН ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
Проблема заключается в том, что именно резкие случаи отравлений происходят не так часто, но в долгосрочной перспективе это негативно влияет на здоровье, а человек может даже не подозревать об этом, заключил он.
