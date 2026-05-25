Галлюцинации и давление: Врач раскрыла риски лечения травами

Сегодня лечение травами и фитотерапия набирают обороты, но это опасная история, если человек не разбирается в свойствах трав и в том, с чем их нельзя смешивать, заявила врач общей практики, фитотерапевт, гериатр, гастроэнтеролог Елена Павлова.

Она привела в пример зверобой, который активно применяется для поддержания работы печени. При этом, если принимать его вместе с антидепрессантами, это может привести к появлению галлюцинаций, сердцебиения, опасно повышением давления, передает aif.ru.

Просто бизнес: Кто в России поощряет оборот нелегальных БАДов

А корень солодки, например, который используют при лечении кашля, может вызывать задержку натрия и воды, что недопустимо для некоторых людей, если у них есть какие-то заболевания, добавила врач. Она призвала советоваться при использовании любых средств со специалистами.

Употребление нелегальных БАДов может привести к летальному исходу или негативно влиять на здоровье человека в долгосрочной перспективе, заявил НСН ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

Проблема заключается в том, что именно резкие случаи отравлений происходят не так часто, но в долгосрочной перспективе это негативно влияет на здоровье, а человек может даже не подозревать об этом, заключил он.

ФОТО: РИА Новости
