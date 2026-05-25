В ЦБ заявили, что карты Visa и Mastercard должны покинуть российский рынок

Отмается, что Visa и Mastercard покинули российский рынок еще в 2022 году. При этом выпущенные российскими банками карты этих платежных системы, работают на территории РФ до сих пор.

Работа в России просроченных карт платёжных систем Visa и Mastercard в 2026 году может быть ограничена. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков еще в феврале.

Карты Visa и Mastercard стали бесполезными для россиян, так как ими нельзя нигде расплатиться, заявил аналитик банковской сферы Владимир Шевченко в разговоре с НСН.

