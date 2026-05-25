В ЦБ заявили, что карты Visa и Mastercard должны покинуть российский рынок
Карты Visa и Mastercard должны покинуть российский рынок, так как не выполняют свой функционал. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, передает РИА Новости.
По ее словам, доля международных платежных систем в России сейчас составляет менее 17%.
Отмается, что Visa и Mastercard покинули российский рынок еще в 2022 году. При этом выпущенные российскими банками карты этих платежных системы, работают на территории РФ до сих пор.
Работа в России просроченных карт платёжных систем Visa и Mastercard в 2026 году может быть ограничена. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков еще в феврале.
Карты Visa и Mastercard стали бесполезными для россиян, так как ими нельзя нигде расплатиться, заявил аналитик банковской сферы Владимир Шевченко в разговоре с НСН.
