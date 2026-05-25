Врачи поспорили о необходимости возрождения системы участковых
Александр Федорович раскрыл, что при наличии участковых врачей медпомощь была доступнее, а Андрей Продеус заявил, что тогда и население было меньше, чем сейчас.
Система участковых врачей делала медицинскую помощь доступной для граждан, а сейчас, чтобы попасть к специалисту, нужно очень много усилий. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-психиатр Александр Федорович.
«Система, которая была выстроена в результате очень длительного систематического анализа, была лучшей в мире. Участковые врачи решали ряд вопросов, среди которых самый главный – это доступность. То, что сейчас происходит, это тотальное разрушение, потому что человеку для того, чтобы попасть к специалисту, нужно приложить огромное количество усилий. Специалисты разнесены по разным территориям и иерархической системе. Человеку на сегодняшний день получить квалифицированную помощь сильно сложнее. В мое время это все было четко отработано», - рассказал он.
В свою очередь врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН не согласился с коллегой. Он отметил, что сегодня возрождение системы участковых врачей вряд ли возможно и нужно.
«Было удобно, когда были участковые врачи, но тогда и население было меньше. Сейчас система в больших городах настроена на другой тип помощи. Я не думаю, что сейчас система участковых врачей может быть жизнеспособной и с позиции количества врачей, и с позиции финансового построения системы», - уточнил он.
Ранее кризисный психолог Ольга Софьянова в пресс-центре НСН раскрыла, что почти четверть пациентов, приходящих с запросом на психологическую помощь, приходится перенаправлять к психиатрам.
