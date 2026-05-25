Система участковых врачей делала медицинскую помощь доступной для граждан, а сейчас, чтобы попасть к специалисту, нужно очень много усилий. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-психиатр Александр Федорович.

«Система, которая была выстроена в результате очень длительного систематического анализа, была лучшей в мире. Участковые врачи решали ряд вопросов, среди которых самый главный – это доступность. То, что сейчас происходит, это тотальное разрушение, потому что человеку для того, чтобы попасть к специалисту, нужно приложить огромное количество усилий. Специалисты разнесены по разным территориям и иерархической системе. Человеку на сегодняшний день получить квалифицированную помощь сильно сложнее. В мое время это все было четко отработано», - рассказал он.