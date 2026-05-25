«Нет права голоса»: Песков прокомментировал выступление Звягинцева в Каннах
Кинорежиссер Андрей Звягинцев не осуждал «кровавую бойню» в Донбассе, которую устроил киевский режим еще в 2014 году, поэтому у него нет права голоса сегодня, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Картина Звягинцева «Минотавр» завоевала Гран-при Каннского кинофестиваля, после чего режиссер выступил с речью, упомянул СВО, а также обратился к российскому президенту Владимиру Путину. Песков подчеркнул, что не будет передавать это послание президенту.
Также Песков подчеркнул, что не оценивает творческие качества режиссера, новую картину Звягинцева он не смотрел.
Фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева получил Гран-при 79-го международного Каннского кинофестиваля. Об этом свидетельствуют результаты церемонии награждения, прошедшей накануне вечером в Каннах. Это второй по значимости приз Каннского кинофестиваля.
Ранее народный артист России, режиссер Александр Сокуров в интервью НСН заявил, что «Минотавр» Андрея Звягинцева в Каннах должен быть оценен по достоинству, но судьба картины в России остается загадкой.
