«Нет права голоса»: Песков прокомментировал выступление Звягинцева в Каннах

Кинорежиссер Андрей Звягинцев не осуждал «кровавую бойню» в Донбассе, которую устроил киевский режим еще в 2014 году, поэтому у него нет права голоса сегодня, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Картина Звягинцева «Минотавр» завоевала Гран-при Каннского кинофестиваля, после чего режиссер выступил с речью, упомянул СВО, а также обратился к российскому президенту Владимиру Путину. Песков подчеркнул, что не будет передавать это послание президенту.

Гран-при Звягинцева и победа «Фьорда»: В Каннах вручили «Золотую пальмовую ветвь»

Также Песков подчеркнул, что не оценивает творческие качества режиссера, новую картину Звягинцева он не смотрел.

Фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева получил Гран-при 79-го международного Каннского кинофестиваля. Об этом свидетельствуют результаты церемонии награждения, прошедшей накануне вечером в Каннах. Это второй по значимости приз Каннского кинофестиваля.

Ранее народный артист России, режиссер Александр Сокуров в интервью НСН заявил, что «Минотавр» Андрея Звягинцева в Каннах должен быть оценен по достоинству, но судьба картины в России остается загадкой.

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
