Кинорежиссер Андрей Звягинцев не осуждал «кровавую бойню» в Донбассе, которую устроил киевский режим еще в 2014 году, поэтому у него нет права голоса сегодня, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Картина Звягинцева «Минотавр» завоевала Гран-при Каннского кинофестиваля, после чего режиссер выступил с речью, упомянул СВО, а также обратился к российскому президенту Владимиру Путину. Песков подчеркнул, что не будет передавать это послание президенту.