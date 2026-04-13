Булыкин оценил шансы «Зенита» на чемпионство после ничьей с «Краснодаром»
Питерскому «Зениту» в этом сезоне не хватает самоотдачи, но его основные конкуренты тоже не могут похвастаться стабильностью, заявил НСН Дмитрий Булыкин.
Петербургский «Зенит» на своем поле сыграл вничью (1:1) с лидером чемпионата России по футболу «Краснодаром» в центральном матче 24-го тура национального первенства. «Зенит» доигрывал матч в меньшинстве: на 78-й минуте судья Сергей Карасев удалил за грубую игру Педро. При этом сам Педро вышел на замену семью минутами ранее. «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Зенит» - на второй строчке (52 очка). Булыкин назвал исход матча закономерным, но не решающим с точки зрения чемпионства.
«Рано говорить, что «Зенит» потерял чемпионство. Кто будет чемпионом, сказать очень сложно. В прошлом году «Зенит» крупно обыграл «Краснодар», но так и не стал чемпионом. Поэтому, конечно, одна игра ничего не решает, еще достаточно игр до конца сезона, где нужно показать себя и выиграть. Команды еще будут бороться за чемпионство. В прошедшей игре команды показали хороший футбол, голы неплохие, но удаление предопределило исход игры: «Зениту» было тяжело после этого забить. У «Краснодара» были еще моменты, но они не забили, поэтому ничья – закономерный исход», - отметил он.
По его словам, «Зениту» в этом сезоне не хватает самоотдачи в каждом матче, но его основные конкуренты тоже не могут похвастаться стабильностью.
«В этом сезоне «Зениту» не хватает мощности и движения, многие футболисты играют не на максимум. Сейчас сложно победить даже аутсайдеров, если играешь не на максимум. У «Зенита» возникают проблемы со всеми клубами, потому что они хотят победить на мастерстве и классе, но здесь нужно включать максимальную самоотдачу в каждом матче. Я вижу, что у «Зенита» нет этой самоотдачи иногда. А мастерство, на котором они раньше могли выехать, уже не такое сильное. Но у нас в целом нет команд, которые стабильно играют. И у «Краснодара» бывают осечки. Мы видели, что команда тоже проигрывает, в ничьи играет. Все команды идут от игры к игре, пытаются взять очки. ЦСКА сенсационно проигрывает «Сочи»… Стабильности у нас нет», - добавил собеседник НСН.
Ранее «Спартак» сенсационно выбил «Зенит» из розыгрыша Кубка России. Красно-белые оказались сильнее лишь в серии пенальти (0:0, 7:6 пен.), хотя могли закрыть матч ещё в основное время. Одержать первую спустя четыре года победу столичной команде помогла замена вратаря в концовке встречи.
Горячие новости
- Заслуженный пилот призвал восстановить производство советских Ан-2
- Песков: О судьбе нефтепровода «Дружба» следует спрашивать Венгрию
- Объявление о продаже Рижского вокзала в Москве появилось на «Авито»
- Булыкин оценил шансы «Зенита» на чемпионство после ничьей с «Краснодаром»
- На подлете к промплощадке Череповца сбили 13 беспилотников
- Песков: Россия с уважением относится к выбору венгерского народа
- В Подмосковье госпитализирован еще один пациент с оспой обезьян
- В Минцифры призвали подвергать искусственный интеллект цензуре
- Экс-посол Израиля назвал пикировки Эрдогана и Нетаньяху мелочью
- ВСУ нарушили пасхальное перемирие 6558 раз