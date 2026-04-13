В этом сезоне «Зениту» не хватает мощности и движения, многие футболисты играют не на максимум, но шансы на чемпионство сохраняются даже после заслуженной ничьей с «Краснодаром», заявил НСН экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

Петербургский «Зенит» на своем поле сыграл вничью (1:1) с лидером чемпионата России по футболу «Краснодаром» в центральном матче 24-го тура национального первенства. «Зенит» доигрывал матч в меньшинстве: на 78-й минуте судья Сергей Карасев удалил за грубую игру Педро. При этом сам Педро вышел на замену семью минутами ранее. «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Зенит» - на второй строчке (52 очка). Булыкин назвал исход матча закономерным, но не решающим с точки зрения чемпионства.