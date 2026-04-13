Булыкин оценил шансы «Зенита» на чемпионство после ничьей с «Краснодаром»

В этом сезоне «Зениту» не хватает мощности и движения, многие футболисты играют не на максимум, но шансы на чемпионство сохраняются даже после заслуженной ничьей с «Краснодаром», заявил НСН экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

Петербургский «Зенит» на своем поле сыграл вничью (1:1) с лидером чемпионата России по футболу «Краснодаром» в центральном матче 24-го тура национального первенства. «Зенит» доигрывал матч в меньшинстве: на 78-й минуте судья Сергей Карасев удалил за грубую игру Педро. При этом сам Педро вышел на замену семью минутами ранее. «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Зенит» - на второй строчке (52 очка). Булыкин назвал исход матча закономерным, но не решающим с точки зрения чемпионства.

«Рано говорить, что «Зенит» потерял чемпионство. Кто будет чемпионом, сказать очень сложно. В прошлом году «Зенит» крупно обыграл «Краснодар», но так и не стал чемпионом. Поэтому, конечно, одна игра ничего не решает, еще достаточно игр до конца сезона, где нужно показать себя и выиграть. Команды еще будут бороться за чемпионство. В прошедшей игре команды показали хороший футбол, голы неплохие, но удаление предопределило исход игры: «Зениту» было тяжело после этого забить. У «Краснодара» были еще моменты, но они не забили, поэтому ничья – закономерный исход», - отметил он.

По его словам, «Зениту» в этом сезоне не хватает самоотдачи в каждом матче, но его основные конкуренты тоже не могут похвастаться стабильностью.

«В этом сезоне «Зениту» не хватает мощности и движения, многие футболисты играют не на максимум. Сейчас сложно победить даже аутсайдеров, если играешь не на максимум. У «Зенита» возникают проблемы со всеми клубами, потому что они хотят победить на мастерстве и классе, но здесь нужно включать максимальную самоотдачу в каждом матче. Я вижу, что у «Зенита» нет этой самоотдачи иногда. А мастерство, на котором они раньше могли выехать, уже не такое сильное. Но у нас в целом нет команд, которые стабильно играют. И у «Краснодара» бывают осечки. Мы видели, что команда тоже проигрывает, в ничьи играет. Все команды идут от игры к игре, пытаются взять очки. ЦСКА сенсационно проигрывает «Сочи»… Стабильности у нас нет», - добавил собеседник НСН.

Ранее «Спартак» сенсационно выбил «Зенит» из розыгрыша Кубка России. Красно-белые оказались сильнее лишь в серии пенальти (0:0, 7:6 пен.), хотя могли закрыть матч ещё в основное время. Одержать первую спустя четыре года победу столичной команде помогла замена вратаря в концовке встречи.

ФОТО: РИА Новости
