«Зенит» обыграл «Динамо» Махачкала и вышел на первое место в РПЛ
Петербургский «Зенит» на выезде победил махачкалинское «Динамо» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
Встреча прошла в воскресенье, 19 апреля, в Каспийске и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Долгое время исход матча оставался непредсказуемым. На 70-й минуте гости получили шанс открыть счёт с 11-метровой отметки, однако форвард «Зенита» Александр Соболев не сумел переиграть вратаря махачкалинцев Давида Волка. Спустя семь минут защитник «Динамо» Никита Глушков, пытаясь ликвидировать опасность у своих ворот, неудачно срезал мяч в собственную сетку. Этот автогол и стал единственным в матче, принеся «Зениту» три очка.
После этой победы команда Сергея Семака набрала 55 очков и вышла на промежуточное первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» может обойти «Зенит», если сегодня вечером обыграет «Балтику» в домашнем матче.
«Динамо» Махачкала с 23 очками занимает 12-е место и продлило свою безвыигрышную серию до четырёх матчей.
В 26-м туре «Зенит» 22 апреля сыграет на выезде с московским «Локомотивом», а «Динамо» 23 апреля встретится в гостях с тольяттинским «Акроном», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
