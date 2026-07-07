СМИ: В России планируют ограничить стоимость ремонта по ОСАГО до 400 тысяч рублей

Как отмечает издание, в данный момент некоторые страховые компании по суду выплачивают суммы, которые значительно превышают установленный законом предел по ОСАГО. По словам старшего вице-президента «АльфаСтрахования» Алексея Артамонова, чаще такие иски основаны на нарушениях сроков ремонта. К такой практике, как правило, обращаются автоюристы, которые покупают у пострадавших право требования к страховщику после.

Согласно действующему законодательству, на восстановление автомобилей есть 30 дней, но сложности с поставками запчастей нередко не позволяют уложиться в подобный срок. Это привело к тому, что суды все чаще выносят решения о выплатах, которые значительно превышают лимит ответственности по ОСАГО.

Участники рынка допускают, что запрет на взыскания больше 400 тысяч рублей и увеличение срока ремонта до 45 дней помогут снизить число судебных споров. В случае принятия инициативы новые правила начнут действовать уже в 2026 году.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявлял НСН, что в страховых выплатах по ОСАГО правильнее было бы ориентироваться на рыночную стоимость автозапчастей, также закладывая в сумму 10-15% на сопутствующий ущерб.

