СМИ: В России планируют ограничить стоимость ремонта по ОСАГО до 400 тысяч рублей
Законопроект, который вводит окончательный запрет на взыскания свыше 400 тысяч рублей по ОСАГО, не вызвал возражений со стороны государственных ведомств. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центробанк, Минфин и Минэкономразвития.
Как отмечает издание, в данный момент некоторые страховые компании по суду выплачивают суммы, которые значительно превышают установленный законом предел по ОСАГО. По словам старшего вице-президента «АльфаСтрахования» Алексея Артамонова, чаще такие иски основаны на нарушениях сроков ремонта. К такой практике, как правило, обращаются автоюристы, которые покупают у пострадавших право требования к страховщику после.
Согласно действующему законодательству, на восстановление автомобилей есть 30 дней, но сложности с поставками запчастей нередко не позволяют уложиться в подобный срок. Это привело к тому, что суды все чаще выносят решения о выплатах, которые значительно превышают лимит ответственности по ОСАГО.
Участники рынка допускают, что запрет на взыскания больше 400 тысяч рублей и увеличение срока ремонта до 45 дней помогут снизить число судебных споров. В случае принятия инициативы новые правила начнут действовать уже в 2026 году.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявлял НСН, что в страховых выплатах по ОСАГО правильнее было бы ориентироваться на рыночную стоимость автозапчастей, также закладывая в сумму 10-15% на сопутствующий ущерб.
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