Умерла исполнившая хит Party Rock Anthem Лорен Беннетт

В возрасте 37 лет умерла британская певица Лорен Беннетт - участница женской группы G.R.L. и приглашенная вокалистка мирового хита LMFAO — Party Rock Anthem. Об этом сообщил коллектив в соцсетях.

В начале карьеры артистка участвовала в британском шоу The X Factor, после чего вошла в состав группы Paradiso Girls. В 2009 году коллектив выпустил сингл Patron Tequila при участии Lil Jon и Eve. Композиция вошла в топ-3 американского танцевального чарта.

Однако мировую популярность Беннетт принесло участие в записи Party Rock Anthem дуэта LMFAO. Песня стала одним из главных международных хитов 2011 года.

В дальнейшем певица присоединилась к группе G.R.L., которая известна по композициям Ugly Heart и Wild Wild Love с Pitbull.

