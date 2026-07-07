Умерла исполнившая хит Party Rock Anthem Лорен Беннетт
В возрасте 37 лет умерла британская певица Лорен Беннетт - участница женской группы G.R.L. и приглашенная вокалистка мирового хита LMFAO — Party Rock Anthem. Об этом сообщил коллектив в соцсетях.
В начале карьеры артистка участвовала в британском шоу The X Factor, после чего вошла в состав группы Paradiso Girls. В 2009 году коллектив выпустил сингл Patron Tequila при участии Lil Jon и Eve. Композиция вошла в топ-3 американского танцевального чарта.
Однако мировую популярность Беннетт принесло участие в записи Party Rock Anthem дуэта LMFAO. Песня стала одним из главных международных хитов 2011 года.
В дальнейшем певица присоединилась к группе G.R.L., которая известна по композициям Ugly Heart и Wild Wild Love с Pitbull.
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